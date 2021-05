Italia, primo allenamento al Forte Village: Insigne sorride con Immobile e Belotti [FOTO]

Ultime calcio - La Nazionale italiana, allenata da Roberto Mancini, fresco di rinnovo contrattuale, si sta allenando al Forte Village in Sardegna, per prepararsi alle gare amichevoli dei prossimi giorni in vista dell'Europeo.

"Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche - ha detto a fine seduta il medico della Nazionale Andrea Ferretti - sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno, ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero". Le condizioni più serie sembrano quelle di Verratti: "Ma il ginocchio - ha sottolineato Ferretti - non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato, si devono però fare delle valutazioni". E per quanto riguarda gli altri giocatori che negli ultimi giorni hanno accusato qualche problema fisico, il medico azzurro ha precisato: "Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. E' importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori".

Incontrando i giornalisti, il team manager della Nazionale Gabriele Oriali ha spiegato come questa prima fase di raduno sia utile per ricaricare le batterie dopo una stagione lunga e ricca di impegni ravvicinati: “Abbiamo voluto dare ai ragazzi la possibilità di stare 4-5 giorni con le famiglie e allo stesso tempo cerchiamo di capire le condizioni di ognuno di loro. I giocatori arrivano da due stagioni di fila senza interruzioni e lo stress potrebbe essere più mentale che fisico, ma questo discorso vale anche per gli avversari".