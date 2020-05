Il virologo Silvestri: "Coronavirus? In ritirata dall'Italia"

Ultime Coronavirus - La ritirata di Covid-19 dall’Italia "continua imperterrita. Siamo al trentaquattresimo giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per CoviD-19 in Italia: da 808 a 775, quindi di 33 unità, e siamo ormai al 19% del valore di picco. E continua a scendere anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (ieri da 10.792 a 10.400, quindi di altre 392 unità). Infine ieri il numero dei morti (153) è stato il più basso da oltre due mesi, ed anche questa è una bella notizia. Quindi per ora nessun segno del temuto aumento dei malati che sarebbe seguito alla riapertura del 4 maggio". A sottolinearlo è il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, nella sua rubrica su Facebook 'Pillole di ottimismo', ovvero 'L'ottimismo che viene dalla scienza'.

Coronavirus