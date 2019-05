Il prossimo 10 giugno, Carlo Ancelotti compirà 60 anni. Il tecnico del Napoli venerdì ha organizzato una cena da Mammà a Capri per festeggiare il suo compleanno al ristorante stellato dello chef Salvatore La Ragione. Il locale sarà riservato solo per gli invitati dell'allenatore, non si prendono prenotazioni per persone non inserite in lista. Lo riporta l'edizione odierna de Il Roma.