Il Napoli ha deciso: Lukaku fuori rosa a fine stagione! Torna direttamente il 20 aprile

Brutte notizie per il Napoli: Romelu Lukaku non tornerà dal Belgio prima di martedì 20 aprile. Slitta ancora il rientro dell'attaccante belga che nelle scorse settimane ha deciso - senza ricevere alcun consenso dalla società - di lasciare il centro sportivo di Castel Volturno e proseguire la sua personale riabilitazione in patria.

Quando torna Lukaku a Napoli

In questo momento Lukaku si trova ad Anversa, in Belgio, e da lì sta proseguendo quella che oggi il quotidiano La Repubblica descrive come "una lunga serie di allenamenti personalizzati" dopo i quali "sta condividendo con la società azzurra tutti i dati del lavoro svolto e dei progressi raggiunti". Ma quando torna Lukaku a Napoli? Tornerà a Napoli martedì 20 aprile, due giorni dopo la prossima partita di campionato Napoli-Lazio prevista sabato 18 aprile al Maradona.

Il futuro di Lukaku

In ogni caso il suo futuro è ormai lontano da Napoli. Se è vero infatti che Lukaku "sicuramente cercherà un confronto" con Antonio Conte e Giovanni Manna, è anche vero che ormai la SSC Napoli ha già preso una decisione nei suoi confronti.

Lo anticipa oggi il quotidiano La Repubblica, secondo cui "Lukaku sarà messo fuori rosa al termine della stagione" e il Napoli proverà a venderlo in estate nonostante abbia ancora un anno di contratto fino al giugno del 2027. Nessuna eccezione verrà fatta per Lukaku e neanche l'allenatore Antonio Conte, con cui è molto legato, ha intenzione di fare eccezione ai ferrei regolamenti interni che impone nello spogliatoio.