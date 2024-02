Il Mattino svela - De Laurentiis nello spogliatoio: ecco cos'ha detto a Calzona e alla squadra

UEFA Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le poche parole di De Laurentiis negli spogliatoi dopo Napoli-Barcellona:

"Gli applausi del Maradona, alla fine, sono quasi una liberazione, dopo la contestazione di quattro giorni fa. De Laurentiis scende nello spogliatoio con un sorriso ritrovato. Un sorriso che aveva perso sabato, dopo il pari con il Genoa. Sembra passato un secolo. Fa i complimenti per la reazione, dice poco. Si congratula con Calzona e il suo staff: non è semplice in due allenamenti presentarsi al cospetto del Barcellona. Meglio, molto meglio, la squadra con i cambi di Traoré e Lindstrom".