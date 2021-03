Napoli - Infortunio Manolas, aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Come riportato da Il Mattino, sorprende l’esclusione dalla lista dei convocati di Manolas. Il calciatore greco è tornato a lamentare dei problemi fisici che sembravano superati e che invece (evidentemente) non lo sono. Diciamo che l’errore con il Sassuolo non lo ha aiutato. Intanto, resta a Castel Volturno ad allenarsi.