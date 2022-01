Il Barcellona vuole Traoré per il dopo-Dembelé: Mendes al lavoro, servono 20 mln

È Adama Traoré il profilo scelto dal Barcellona per raccogliere l'eredità di Ousmane Dembélé, destinato a lasciare il club a giugno, se non addirittura già in questa sessione invernale.

Il Barcellona vuole Adama Traorè

Un'operazione alla quale sta lavorando sottotraccia l'agente dell'ala spagnola, Jorge Mendes, intenzionato a far fruttare i buoni rapporti con il Barça e il Wolverhampton. Sebbene il classe '96 sia valutato circa 20 milioni di euro dal club inglese, la parte cash potrebbe essere abbattuta tramite l'inserimento nell'operazione di Trincao, attualmente in prestito con diritto di riscatto ai Wolves.