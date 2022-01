Ultime notizie calcio Napoli - Sta provando a risollevarsi gradualmente il Barcellona, che sotto la gestione Xavi sta facendo passi in avanti. Sul campo dell'Alaves è bastato un guizzo di De Jong, imbeccato da un assist al bacio dell'ultimo arrivato in casa blaugrana Ferran Torres, per permettere ai catalani di portare a casa l'intera posta in palio. Adesso il quarto posto è distante un solo punto.