Hellas Verona, tragedia per Badu: la sorella uccisa in Ghana

Ultimissime calcio - Una tragedia, tramite un messaggio sul proprio profilo Twitter, infatti, l'Hellas Verona ha espresso 'i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar'. Secondo quanto riporta alcuni media ghanesi, ad Hagar avrebbe sparato un uomo identificato con il nome di Kwabena Yeboah, ora in fuga e ricercato dalla polizia. Questo il Tweet dell'Hellas Verona:

"Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar".