Guerriglia dopo la gara, scontri Verona-Napoli fuori al Bentegodi | VIDEO

Scontri all'esterno dello stadio Bentegodi dopo il termine di Verona-Napoli, con lancio di fumogeni e bombe carta tra le due tifoserie di Verona e Napoli. Bloccato per minuti l'imbocco della tangenziale, presenti anche i poliziotti in assetto anti-sommossa. A breve ulteriori aggiornamenti e video esclusivi da parte di CalcioNapoli24 Tv.

Secondo quanto riportato, i supporters azzurri hanno sfondato il cancello del parcheggio del settore ospiti e hanno fatto irruzione all'entrata della tangenziale per cercare il contatto con i tifosi del Verona nel parcheggio riservato alla tifoseria locale. Come racconta il quotidiano veronese L'Arena, sono circa 300 i tifosi del Napoli bloccati dalla polizia tra viale Piave, Porta Nuova e la zona del Bentegodi: alcuni sono stati accompagnati in questura. Per 36 di loro è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Per la gara sono stati venduti 3.223 biglietti ai tifosi ospiti. Problemi anche alla stazione ferroviaria, a causa della calca e del pre-filtraggio.

Clicca su play per guardare il video:

Se non visualizzi il video, clicca qui per guardarlo su Youtube