Gli arbitri del 20° turno: Fabbri per il derby di Torino, la scelta per Napoli-Verona

L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventesima giornata di Serie A, prima di ritorno. Il derby di Torino, in programma per sabato alle 18 è stato assegnato a Fabbri, mentre Bologna-Roma sarà diretta da Abisso.

Di seguito il quadro completo.

Lazio – Como Venerdì 10/01 ore 20.45

Tremolada

Tolfo – Trinchieri

IV: Arena

VAR: Camplone

AVAR: Di Paolo

Empoli – Lecce Sabato 11/01 ore 15.00

Chiffi

Imperiale – Preti

IV: Collu

VAR: Marini

AVAR: Sozza

Udinese – Atalanta Sabato 11/01 ore 15.00

Mariani

Dei Giudici – Ceccon

IV: Perri

VAR: Serra

AVAR: Guida

Torino – Juventus Sabato 11/01 ore 18.00

Fabbri

Rossi M. – Rossi L.

IV: Ayroldi

VAR: Meraviglia

AVAR: Paterna

Milan – Cagliari Sabato 11/01 ore 20.45

Marchetti

Alassio – Cipressa

IV: Perenzoni

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone

Genoa – Parma domenica 12/01 ore 12.30

Colombo

Perrotti – Niedda

IV: Galipò

VAR: Mazzoleni

AVAR: Meraviglia

Venezia – Inter domenica 12/01 ore 15.00

Piccinini

Berti – Vecchi

IV: Feliciani

VAR: Paterna

AVAR: Guida

Bologna – Roma domenica 12/01 ore 18.00

Abisso

Scatraghi – Zingarelli

IV: Manganello

VAR: Sozza

AVAR: Serra

Napoli – Hellas Verona domenica 12/01 ore 20.45

Zufferli

Cecconi – Fontemurato

IV: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Marini

Monza – Fiorentina Lunedì 13/01 ore 20.45