Giuffredi: "I calciatori del Napoli hanno accusato la morte di Maradona, anche in Siria dove c'è la guerra c'è spazio per Diego"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Grande tristezza per la morte di Diego, l’uomo e il calciatore meritavano ben altro. Muoiono tutti quei bei ricordi che avevamo, faccio fatica ancora a pensare che sia morto, c’è grande tristezza. I calciatori hanno subito la morte di Maradona, ma questo vale per tutte le persone del mondo, figuriamoci i calciatori del Napoli. Un passo falso ieri avrebbe compromesso il cammino in Europa League. In Siria dove c’è la guerra hanno messo un quadro di Maradona su un palazzo bombardato, questo per far capire quanto mette tristezza nel cuore di tutti. E’ l’unico uomo esistito sulla terra che ha messo d’accordo tutti".