"Giocare nel Napoli o segnare 100 gol in Serie A?". Risposta sincera di Borriello | VIDEO

L'ex attaccante Marco Borriello ha rilasciato un'intervista a "Che Fica la Vita da Bomber". Gli hanno chiesto: "Avresti preferito segnare 100 gol in Serie A o giocare con il Napoli?". Borriello, da buon napoletano, ha risposto: "Giocare nel Napoli! Mi manca... Forse non l'avrei scambiata per 100 gol, però mi sarebbe piaciuto indossare la maglia del Napoli. Devo scegliere per forza? Avrei voluto giocare nel Napoli ma non li scambio con i gol che ho fatto perché ho vissuto emozioni belle... penso che anche i tifosi del Napoli penseranno sia giusto così". Guarda il video su CalcioNapoli24.