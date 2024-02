Genoveffa Darone, la moglie di Insigne sta vivendo a Toronto o Napoli?

Possibile ritorno in Europa per Lorenzo Insigne in questo rush finale di calciomercato invernale. L'occasione sembra che ci sia stata davvero, col Nottingham Forest che ha provato a convincere l’ex capitano del Napoli.

Con Insigne o senza, dove sta vivendo Genoveffa Darone?

Ma sarebbe stato proprio lo stesso calciatore, sorprendentemente, a declinare preferendo una permanenza in Canada. Il motivo? Probabilmente l’equilibrio ormai raggiunto lì, per se stesso e la sua famiglia.

Chi infatti per curiosità si sia chiesto se figli e moglie lo abbiano seguito o meno, perché spesso accade che la famiglia di un calciatore resti a casa quando ci sono trasferimenti più impegnativi, e con continui voli aerei quando possibile per raggiungersi a più riprese, la risposta qui è differente: Genoveffa Darone e i bambini di Insigne si sono trasferiti con lui nel continente americano sin da subito.

Insigne e la nuova vita in Canada

L'attaccante ne ha parlato anche in una recente intervista: "Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli; sarà il loro futuro. Il multiculturalismo di questa città è incredibile; io e mia moglie ne siamo così felici. Darà ai nostri figli una tale apertura mentale nei confronti del mondo e delle persone, e con una comunità italiana così forte qui, ci sentiamo di appartenerle".

Possibile che l'addio, se proprio dovesse esserci, arriverà a fine stagione a bocce ferme. Ma a 32 anni e un'intesa raggiunta con la nuova location, non è totalmente da escludere anche una chiusura di carriera oltreoceano anche se le tentazioni estive non mancheranno di certo.