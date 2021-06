Gazzetta - Eriksen operato, installato il defibrillatore cardiaco: oggi sarà dimesso

Ultime calcio - Il futuro da calciatore in Italia di Christian Eriksen è seriamente a rischio. Non si può escludere del tutto la possibilità di rivedere in campo il Maestro in Serie A. Ma ad oggi si può dire che le chance sono ridotte. E comunque, nella migliore delle ipotesi, un eventuale rientro non sarebbe realtà prima di diversi mesi, al termine di un processo di nuova idoneità agonistica molto lungo. È il risultato di una giornata iniziata prestissimo, con il comunicato con cui la federazione calcio danese – di concerto con il Rigshospitalet – annunciava che al centrocampista dell’Inter sarebbe stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. E così è stato: l’intervento è avvenuto ieri. Un intervento considerato di routine, in ambito medico. Ma che cambia per sempre la vita sportiva del ragazzo danese. Oggi, salvo slittamenti non programmabili, Eriksen lascerà l’ospedale di Copenaghen nel quale è ricoverato da sabato scorso e finalmente andrà nella sua casa in Danimarca. Con un compagno di viaggio dentro il corpo: il defibrillatore è una specie di sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca. Cosa accade ora, al calciatore? Gli scenari sono due. Va innanzitutto capito se l’impianto del defibrillatore sarà temporaneo o permanente. Nel secondo caso, va esclusa la possibilità di un rientro in campo di Eriksen in Serie A. Ci sono altri calciatori che continuano a giocare, nonostante un intervento simile: l’olandese Blind, proprio ieri sera in campo contro l’Austria, è un esempio.