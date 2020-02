Gattuso su Elmas: "Anche con la Macedonia gioca da attaccante esterno, ma può diventare una grande mezzala"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Napoli.

Si è accesso un breve botta e risposta tra un giornalista ed il tecnico sul ruolo di Elmas.

Adesso Elmas in un ruolo non suo è considerato nelle gerarchie più avanti rispetto ad altri?

"Vediamo partite diverse? Perchè parli di ruolo non suo? Elmas, anche in Nazionale gioca da attaccante esterno, parte largo e poi converge. Non me lo invento io attaccante esterno, lo può fare. Preferisce giocare lì che da mezzala. Può diventare una grande mezzala".