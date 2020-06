Gattuso: "Voglio ripagare i tifosi per la vicinanza! Lozano? Chi non se la sente va fuori, non permetto di rovinare l'allenamento"

Ultimissime notizie Napoli. La finale di Coppa Italia Napoli-Juventus si gioca domani sera alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma: in palio c'è il primo titolo stagionale. Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita. Gennaro Gattuso, invece, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai. Gattuso ha commentato anche l'episodio che ha coinvolto Hirving Lozano.

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni della Rai alla vigilia di Napoli-Juve, finale di Coppa Italia Coca-Cola. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

La città è stata vicina a me e alla mia famiglia in questo periodo difficile. Vogliamo dare alla gente una grande gioia e dobbiamo rimanere concentrati per giocarci questa finale".

Stamattina la notizia che Gattuso aveva allontanato Lozano dal campo di allenamento per punirlo del poco impegno dell'attaccante messicano, probabilmente deluso dal poco utilizzo fino ad ora.

Intervistato dalla Rai alla vigilia di Napoli-Juve, Gattuso chiarisce come sono andate le cose:

Chi è stanco, chi non se la sente o non è lucido di testa per me può rimanere nello spogliatoio e se perde un giorno non succede nulla. Quando fischio in campo voglio sempre gente che va al massimo. Non permetto a nessuno di rovinare un mio allenamento".