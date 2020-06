Dove vedere Juventus-Napoli/Inter Coppa Italia? Streaming e Tv, la Finale sui canali Rai

Calcio - Juve-Napoli Coppa Italia. Juventus Napoli Finale Coppa Italia, quando giocano e dove vedere la partita? Si chiude la competizione di Coppa Nazionale. Le due squadre si giocano tutto all'Olimpico di Roma a porte chiuse il 17 giugno alle ore 21:00. Dove si vede Juve Napoli? La garà sarà disponibile sui canali Rai. La squadra di Gennaro Gattuso affronta in finale di Coppa Italia la Juventus dell'ex Maurizio Sarri.

Juve Napoli Finale Coppa Italia data: mercoledì 17/06/2020 JUVE-NAPOLI

Juventus Napoli Finale Coppa Italia orario: la partita si gioca alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Questo l'accoppiamento della finale dopo che sono terminate le due semifinali di ritorno di Coppa, giocate tra il 12 giugno 2020 e il 13 giugno 2020.

Juventus-Milan 0-0

Napoli-Inter sabato 13 giugno 2020 ore 21

Coppa Italia 2020, le date

Semifinali (12/13 febbraio 2020 - 12/13 giugno 2020)

Finale - 17 giugno 2020 ore 21:00