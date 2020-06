Lozano svogliato, Gattuso lo caccia dall'allenamento! Cds: Chucky saluta Napoli?

Incredibile retroscena riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui nella giornata di ieri il tecnico della Ssc Napoli Rino Gattuso ha cacciato dall'allenamento il messicano Hirving Lozano!

Lozano cacciato da Gattuso durante l'allenamento, il motivo

Hirving Lozano cacciato dall'allenamento Napoli da Gattuso

'Chuchy', la cui avvventura in azzurro sembra essere già davvvero al capolinea, secondo il quotidiano sarebbe stato allontanato dalla seduta poichè troppo svogliato. Un atteggiamento intollerabile da Ringhio che pretende il 101% dai suoi uomini alla vigilia di una storica finale, la prima sulla panchina partenopea. Niente distrazioni e tolleranza zero, per questo motivo anche l'acquisto più costoso dell'anno è finito sotto la doccia, come era successo con Allan nei mesi scorsi. Un rapporto mai sbocciato tra i due, finito anche nel mirino della stampa messicana che spesso nei mesi scorsi ha preso nel mirino l'ex Milan reo di non aver dato mai fiducia al giocatore più forte del paese.