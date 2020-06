Napoli-Juventus Coppa Italia, le parole di Sarri in conferenza stampa dalle ore 13:30

Juventus vs Napoli Coppa Italia - Maurizio Sarri parla in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo della Juventusprima della sfida di finale di Coppa Italia con il Napolidi Gennaro Gattuso. Segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del pre partita con le parole dell'allenatore bianconero (ex Napoli) in vista del match di Coppa Italia. La conferenza stampa inizierà alle ore 13:30.

Dove vedere Napoli-Juventus Coppa Italia

Napoli-Juve Cppa Italia - Conferenza stampa Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, presenterà la gara di Finale di Coppa Italia contro il suo vecchio Napoli presso la sala stampa del centro sportivo bianconero. Il tecnico è alla ricerca del suo primo trofeo sulla panchina della Juve.