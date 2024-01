UFFICIALE - Gattuso potrebbe allenare suo figlio Francesco: ha firmato con il Marsiglia | FOTO

L'Olympique Marsiglia continua a lavorare per migliorare il settore giovanile, in attesa di segnali positivi dalla prima squadra. Tra i giovani acquisti ufficializzati nelle ultime ore, compare anche il profilo di Francesco Gattuso, figlio dell'attuale allenatore dell'OM. Firma sul contratto e prima esperienza in Francia per il 17enne, che andrà a rinforzare il settore giovanile del Marsiglia.

Figlio di Gennaro Ivan Gattuso, Francesco ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio tra le fila dell'Acri, formazione calabrese che gli ha dato l'opportunità di vestire la maglia del Crotone. Il club di Gianni Vrenna ha puntato sul portiere classe 2005, alto 1.93m, prima di girarlo alla Victor San Marino. Nessuna apparizione in Serie D, mentre vanta 6 presenze e un clean sheet nel campionato Primavera 2. Ora, la nuova esperienza a Marsiglia, sotto gli occhi di papà "Ringhio". Oltre a Francesco Gattuso, sono stati tesserati anche i giovani Adam Nosel e Mouhamed Diallo.