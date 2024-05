Frosinone retrocesso, il gesto da brividi dei fratelli Cannavaro per Di Francesco | FOTO

Frosinone retrocesso in Serie B, ora è ufficiale! Clamoroso epilogo della 38° giornata di Serie A con l'Empoli che si salva al 93° minuto grazie alla rete di Niang che consente ai toscani di battere 2-1 la Roma. A Frosinone invece, l'Udinese è riuscita nel secondo tempo ad andare in vantaggio e a mantenere il risultato sull'1-0 grazie alla rete di Devis. Frosinone dunque retrocesso, in maniera beffarda, all'ultimo secondo.



Al termine della gara Fabio e Paolo Cannavaro, rispettivamente allenatore e membro dello staff dell'Udinese, consolano Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, che era scoppiato a piangere. Clicca su foto allegate per vedere: