Follia a Modena, donna si toglie la mascherina e sputa ai carabinieri: arrestata insieme al compagno

Ultimissime - Come riporta il portale ModenaToday.it, ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Maranello hanno denunciato alla Procura della Repubblica due persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La coppia, lui 27 enne originario della Bulgaria e lei e 24 enne campana, è stata sorpresa intorno alle 11 del mattino nel parco pubblico di via Mediterraneo, senza un motivo che giustificasse l'uscita.

All’arrivo dei militari i due si sono dati alla fuga a piedi: dopo diversi minuti sono stati bloccati dai carabinieri che si erano posti al loro inseguimento. La ragazza, già nota alle forze di polizia, si è scagliata contro i militari togliendosi la mascherina protettiva, urlando di essere positiva al virus e tossendo e sputando in direzione dei carabinieri. Le due persone non sono risultate nelle liste delle persone positive.