Folla ai funerali del Sindaco, Saviano diventa zona rossa: le parole di De Luca e l'ordinanza

Ultime notizie. Ha destato molto clamore quanto successo in quel di Saviano, dove una folla numerosa si è raccolta per strada per celebrare il funerale del Sindaco Carmine Sommese, vittima del Coronavirus. La manifestazione, vietate per le ben note regole anti-aggregazione, non è passata inosservata: Saviano diventa zona rossa fino al prossimo 25 aprile. La decisione è stata presa dalla Regione Campania ed è stata ufficializzata.

Queste le parole di Vincenzo De Luca via Twitter: