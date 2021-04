Europa League, i risultati: la Roma vince in rimonta ad Amsterdam, successo anche per Villarreal e United

Ultime notizie calcio - Si sono concluse le gare di Europa League di oggi valevoli per l'andata dei quarti di finale di questo torneo. Vittoria importantissima per la Roma sul campo dell'Ajax per 1-2 in rimonta, mentre si sono imposte anche il Villarreal ed il Manchester United. 1-1, invece, in casa per l'Arsenal contro lo Slavia Praga.

Ajax-Roma 1-2: 39' Klaassen (A), 57' Pellegrini (R), 87' Ibanez (R).

Arsenal-Slavia Praga 1-1: 86' Pepe (A), 94' Holes (S)

Dinamo Zagabria-Villarreal 0-1: 44' Gerard Moreno

Granada-Manchester United 0-2: 31' Rashford, 91' Bruno Fernandes