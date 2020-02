ESPN - Allarme Coronavirus, i calciatori del Barcellona saranno visitati al loro arrivo a Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - La questione del Coronavirus sta diventando un allarme in tutta Europa ed anche in Spagna, considerando quelli che sono i contagi che ci sono stati nelle ultime ore in Italia, c'è apprensione a causa della trasferta che vedrà il Barcellona di scena a Napoli martedì in una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per questo motivo tutti i calciatori della compagine catalana saranno visitati una volta arrivati a Napoli per valutare se sono stati contagiati oppure no dal virus che in questo momento sta destando preoccupazione in tutto il mondo. A riportare la notizia è ESPN.