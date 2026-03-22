Epatite A a Napoli, il piano della Regione Campania: più vaccini gratuiti, ecco a chi sono destinati

Ultime notizie Napoli - La Regione Campania rafforza la risposta all’aumento dei casi di epatite A con un piano straordinario che punta su prevenzione, controlli e vaccinazioni gratuite. L’obiettivo è proteggere le categorie più fragili e contenere la diffusione del virus sul territorio.

Epatite A, aumeno dei casi: scatta il piano straordinario

Negli ultimi mesi si è registrato un incremento significativo dei contagi da epatite A in Campania, con decine di ricoveri negli ospedali e oltre cento casi accertati. Secondo i dati sanitari, la diffusione del virus è risultata superiore alla media degli ultimi anni, spingendo le autorità regionali ad adottare misure urgenti di contenimento. Il piano regionale prevede:

rafforzamento della sorveglianza epidemiologica

controlli sulla filiera alimentare

gestione tempestiva dei contatti

potenziamento della prevenzione vaccinale

Epatite A Napoli

Vaccini epatite A in Campania: ampliata l’offerta gratuita

Il cuore dell’intervento riguarda l’acquisto e la somministrazione di un maggior numero di vaccini anti-epatite A, distribuiti gratuitamente alle categorie più a rischio.

Chi potrà ricevere il vaccino gratis? La campagna vaccinale sarà estesa a: personale sanitario e sociosanitario, operatori della filiera alimentare, pazienti fragili, bambini e soggetti esposti al rischio epidemiologico e persone entrate in contatto con casi positivi.

L’ampliamento dell’offerta è finanziato con fondi regionali e consentirà alle ASL di rafforzare rapidamente la copertura su tutto il territorio.

Perché la Regione Campania punta sui vaccini?

La vaccinazione rappresenta la misura più efficace per prevenire l’epatite A, soprattutto nei soggetti vulnerabili e nei contatti stretti di persone infette. L’intervento regionale si basa su analisi epidemiologiche e monitoraggi ambientali, che hanno evidenziato come il virus possa diffondersi facilmente attraverso:

alimenti contaminati

acqua non sicura

consumo di molluschi crudi o poco cotti

Parallelamente alla campagna vaccinale, la Regione ha intensificato i controlli sulla filiera alimentare, in particolare sui molluschi bivalvi, considerati uno dei principali veicoli di trasmissione. In alcune aree sono state introdotte anche restrizioni e raccomandazioni, come evitare il consumo di frutti di mare crudi, ad esempio a Napoli per decisione del sindaco Gaetano Manfredi con una ordinanza.

Sintomi e trasmissione dell’epatite A

L’epatite A è un’infezione del fegato causata dal virus HAV, trasmessa principalmente per via oro-fecale. Sintomi più comuni sono:

febbre

nausea e malessere

dolori addominali

urine scure

ittero

Il periodo di incubazione varia tra 15 e 50 giorni, e in alcuni casi – soprattutto nei bambini – può essere asintomatica. La strategia della Regione Campania punta a una risposta uniforme e tempestiva per contenere il virus e ridurre i rischi per la popolazione. Il rafforzamento della vaccinazione, unito ai controlli e all’informazione sanitaria, rappresenta una leva fondamentale per evitare un’ulteriore diffusione dell’epatite A e tutelare in particolare le fasce più vulnerabili.