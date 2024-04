Empoli-Napoli, previsti più di 12mila spettatori al Castellani

Saranno oltre 12 mila gli spettatori sabato allo stadio Castellani Empoli-Napoli, prossima partita di Serie A in programma per sabato alle ore 18:00.

Ultimissime Empoli-Napoli

Secondo quanto riferisce il club toscano, sono già esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Curva Sud e Tribuna Laterale Sud, mentre restano disponibili i tagliandi di Maratona Superiore e Curva Nord, a cui si aggiunge la Tribuna Laterale Nord. Per il settore di Maratona Superiore e di Curva Nord la vendita è riservata ai soli residenti in Toscana, o con cittadinanza straniera.

Per il Settore di Tribuna Laterale Nord i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito Vivaticket con la sola esclusione per i residenti nella regione Campania (con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.