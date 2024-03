Documentario su Maradona, dove vederlo e quando esce: Dalma racconta i suoi anni a Napoli

Scomparso da quasi 4 anni Diego Armando Maradona si continua a tener vivo in ogni ricordo, attimo, video e anche documentario. Perché in queste ore uscirà un nuovo documentario su Maradona grazie a sua figlia Dalma Maradona che con Discovery+ ha messo in piedi un ricordo del D10S del calcio e dei suoi anni a Napoli.

Documentario Maradona: quando esce e dove vederlo

Manca pochissimo ormai a quello che sarà il prossimo e nuovo documentario su Diego Armando Maradona che uscirà nei prossimi giorni. Un racconto di sua figlia Dalma Maradona che ha voluto documentare tutto quello che è stato il passato di suo padre Diego ai tempi di Napoli. Ma quando esce il documentario su Maradona? E' stata scelta la data domenica 24 marzo e non è una data a caso. Perché proprio il 24 marzo 1991 Diego giocò la sua ultima partita in Italia e con la maglia del Napoli. In quel caso ci fu una sconfitta contro la Sampdoria di Mancini e Vialli che si laureò poi Campione d'Italia sfilando lo scudetto proprio agli azzurri.

Dopo quella gara ci fu un confronto tra il ds Perinetti e Maradona a casa di Diego per dirgli che era state trovate tracce di cocaina nelle sue urine e ci sarebbe stata una lunga squalifica di 1 anno e mezzo. Per questo Diego in una settimana con la sua famiglia scappò poi in Argentina.

Dalma Maradona ha deciso quindi di raccontare in questo documentario su Maradona suo padre gli anni di Napoli. Ma dove vedere il documentario su Maradona del prossimo 24 marzo? Sarà visibile domenica domenica su Discovery+ il documentario realizzato da Dalma Maradona: una puntata sugli anni di Napoli.

«Ricordo un giorno, avevo tre anni. Papà era chiuso in bagno e stava per drogarsi. Io bussai alla porta, lui buttò la droga nel gabinetto e uscì. Ricordando quell'episodio disse in un'intervista che lo avevo salvato dalla droga: le parole più belle, non avrei potuto chiedere altro». Il ricordo di Dalma con suo padre Diego Maradona.