"Regista aggiunto, bella risposta sul piano tattico", Di Lorenzo convince tutti in Italia-Albania: voti e pagelle

Notizie Napoli calcio. L'Italia supera per 2-1 lo scoglio Albania nella prima giornata di Euro 2024. Partenza in salita per la Nazionale di Spalletti che poi rimonta e porta a casa i tre punti.

Di Lorenzo pagelle Italia-Albania

Ottima prestazione per Giovanni Di Lorenzo schierato titolare da Spalletti ed in campo per tutto l'arco della sfida (nel finale è poi entrato anche Folorunsho, panchina per Raspadori e Meret). Ecco voti e pagelle per l'esterno:

Gazzetta dello Sport 6,5 - Spalletti sceglie il "suo" Di Lorenzo e fa bene. Bella risposta sul piano tattico, da terzo centrale, fisico e di manovra: 140 palloni, da regista aggiunto. Un'occasione.

- Corriere dello Sport 6,5 - A destra fa quello che deve, non ruba l’occhio come altre volte e come la sua qualità ci ha abituato, ma in certe serate bisogna anche fare legna. E ne fa tanta.

- Il Mattino 6 - Ora terzino destro, ora centrale, ora centrocampista aggiunto: è il jolly che Spalletti pilota con il suo joystick di una Play Station vietata.

