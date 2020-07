David Villa accusato di violenza sessuale, il New York City ha avviato un indagine sull'accaduto

David Villa nella bufera.

Il New York City Fc ha annunciato di aver aperto un'indagine interna sulle accuse di molestie sessuali mosse nei confronti del 38enne spagnolo da una ex stagista via Twitter.

"Prendiamo molto seriamente questo genere di cose e non tolleriamo molestie di alcun genere in qualsiasi settore della nostra società - ha fatto sapere il club - Abbiamo immediamente avviato un'indagine in merito".

Skyler B, così sì è identificata sui social l'accusatrice di Villa, ha raccontato che l'ex attaccante di Valencia, Barcellona e Atletico Madrid "mi toccava ogni giorno e i miei capi hanno pensato che fosse dell'ottimo materiale comico".

Villa, arrivato al New York City Fc nel 2014 e andato via quattro anni dopo prima di chiudere la carriera in Giappone, ha negato ogni addebito: "Sono accuse completamente false. È difficile capire perchè non siano state sollevate prima se qualcuno, all'epoca, non si sentiva a suo agio".