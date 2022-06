Daspo, stadio Maradona vietato a sette tifosi pericolosi o violenti

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di un anno, nei confronti di un 19enne napoletano denunciato il 13 maggio 2021 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E non solo, come riportato dal sito de Il Mattino.

Daspo, stadio Maradona vietato a sette tifosi

Altri cinque Daspo, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone tra cui

una condannata per violazioni in materia di stupefacenti

un’altra condannata per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio

una destinataria di un decreto di rinvio a giudizio per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere

un’altra colpita da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva per reati contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere

una perché denunciata due volte, a dicembre 2020 e lo scorso 10 marzo, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, un altro Daspo, della durata di tre anni, è stato emesso nei confronti di un 34enne napoletano condannato per violazioni in materia di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata alla truffa commessi a Napoli tra novembre 2017 e ottobre 2018.

