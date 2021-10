Dalla Polonia - Il Legia Varsavia ha provato ad evitare la decisione della Prefettura: cancellati 2 charter

Napoli Calcio - Le autorità del Napoli, su richiesta delle forze dell'ordine, hanno vietato alla SSC Napoli di vendere ai cittadini polacchi i biglietti per la partita contro il Legia Varsavia. Il Legia ha cercato di cambiare questa decisione fino alla fine, ma non è riuscita. Ciò significa che i tifosi del Legia non potranno assistere alla partita della propria squadra, che si giocherà giovedì 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Cancellati due voli charter destinati al sud Italia, lo riporta legionisci.com.