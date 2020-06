Dal Belgio - Mertens ha rinnovato: accordo da 15mln compresi i bonus, è stata una scelta di cuore

Ultime calcio Napoli - Le firme sono finalmente arrivate e Dries Mertens ha rinnovato con il Napoli. Proprio nel giorno della partita più importante della stagione, la finale di coppa Italia contro la Juventus. Rimarrà in azzurro almeno fino al 2022.

Mertens

Rinnovo Mertens, spuntano dettagli sull'accordo

Secondo quanto riporta hln.be, il guadagno lordo totale, inclusi i bonus, sarà per il calciatore di 15 milioni di euro. I dettagli finali sono stati chiariti. Accordo trovato da settimane, ma si attendevano le garanzie legali. Mertens firma per due anni con l'opzione per un terzo. Salario simile a quello di Romelu Lukaku all'Inter. Mertens ha rifiutato le proposte dell'Inter e del Chelsea e ha seguito il cuore.