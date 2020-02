Da Torino - Moreno Longo sceglie la coppia Zaza-Belotti per la sfida col Napoli, panchina per Verdi

Gara in trasferta per il Torino che domani, al San Paolo alle ore 20.45, affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso. L’unico obiettivo per la squadra di Moreno Longo è quello di portare a casa qualche punto per interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Cambiamenti in vista per il tecnico di Grugliasco, che grazie anche allo stop forzato di 14 giorni recupera Zaza, Ansaldi e Baselli. Tutti e tre dovrebbero partire dal primo minuto nel 3-5-2 studiato dal mister. Una formazione così composta: Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou e Lyanco in difesa; a centrocampo una linea a cinque formata da De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli e Ansaldi. In attacco, complice anche la non perfetta condizione fisica di Berenguer, Longo sembra sempre più indirizzato verso la riproposizione di Zaza e Belotti come duo offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORO