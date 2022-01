Da Salerno attaccano: "A Napoli continuo coro contro di noi, sono ossessionati dalla Salernitana"

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito un estratto dell'editoriale pubblicato da Tuttosalernitana.com a proposito di Napoli-Salernitana:

"Davvero deprimente lo scenario al "Maradona" anche a causa della cervellotica scelta del Governo di chiudere quasi completamente gli stadi italiani come se poi l'aumento dei contagi dipendesse dal gran numero di tifosi che affollano gli impianti sportivi. Detto ampiamente che queste decisioni rappresentano una sconfitta del Green Pass e del premier Draghi, diciamo anche che certamente ci sarebbe stata una grande invasione di supporters granata nel settore ospiti, purtroppo tristemente chiuso al pubblico. Sarebbe stata una festa di sport e una grande lezione di civiltà da parte dell'innamorato popolo salernitano, quello che primeggia in Italia nella stagione attualmente in corso per numero di presenze in campo esterno. Erano invece circa 2500 i napoletani sparpagliati nei vari settori, praticamente in silenzio per 90 minuti. Unico coro? "Tanto già lo so che l'anno prossimo giochi di sabato", conferma del fatto che sono loro ad essere ossessionati dal pensiero sulla Salernitana e non viceversa contrariamente a quanto facevano intendere sedicenti colleghi partenopei".