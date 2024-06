Da Bari - Luigi De Laurentiis prende le distanze dalle "cazzate" di ADL: ora dodici acquisti

Ultime notizie SSC Napoli - L'amministratore unico del Bari Luigi DeLaurentiis, intervenuto in una conferenza stampa tenuta ieri allo stadio San Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti su papà Aurelio che hanno fatto notizia.

Quest'oggi le commenta l'edizione di Bari di Repubblica:

"Ha fatto la scelta giusta, Luigi De Laurentiis, per provare a ripartire: prendere ancora più decisamente le distanze dal padre. In realtà si è spinto anche oltre l’immaginazione, bollando come «cazzate» le parole di Aurelio sul Bari. Non poteva fare diversamente, del resto, perché pensare di restare a gestire «la seconda squadra del Napoli» e «un club destinato al fallimento» non avrebbe avuto alcun senso. Le parole sono state quelle giuste, ma naturalmente sarà importante adesso vedere i fatti, anche perché la tifoseria biancorossa è prevenuta dopo quanto accaduto nello scorso, orribile, campionato. Il presidente del Bari non ha venduto fumo e questo va apprezzato: ha detto che il budget sarà praticamente quello dello scorso anno («non possiamo permetterci quello degli investitori stranieri») e che l’obiettivo sarà quello di centrare i playoff. È stato anche detto che ci saranno non meno di 12 nuovi arrivi. I presupposti sembrano avere riportato un minimo di serenità. Prossime esternazioni di Aurelio De Laurentiis permettendo".