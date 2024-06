Stadio Diego Armando Maradona, nuovo striscione in memoria di Ciro Esposito esposto dagli ultras della Curva A!

All'esterno dello stadio di Fuorigrotta campeggia uno striscione con la scritta: "2014-2024, l'odio non muore, Ciro Vive", apposto per commemorare i dieci anni dalla scomparsa di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso a Roma in occasione della finale di Coppia Italia. Guarda la foto su CalcioNapoli24.