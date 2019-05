Cruciani deride i napoletani: "In quale città rubano i faretti dallo stadio? Torino?". E parte la Tarantella [VIDEO]

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, si è soffermato ancora una volta sulla città di Napoli per gli episodi negativi dello stadio San Paolo. Nella sua trasmissione La Zanzara, su Radio 24, ha commentato: “In quale città d'Italia mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione allo stadio sono stati rubati i nuovi faretti nei bagni? Torino? Bari? No. Solo in una città vengono trafugati i faretti dai bagni” e il conduttore fa partire la Tarantella.

Il riferimento è all'episodio, certamente vergognoso, accaduto qualche giorno fa in Curva A: nei bagni del settore sono stati asportati i faretti di illuminazione che da poco avevano rinnovato l'aspetto dei servizi igienici allo stadio. Pronta, a tal proposito, la denuncia del Comune di Napoli, che ora è impegnato nelle operazioni di Polizia per rintracciare i colpevoli. Sarà la SSC Napoli a risarcire il danno.

Col solito tono canzonatorio, Cruciani si diverte a prendere in giro i napoletani, con le generalizzazioni tipiche di chi è impregnato di pregiudizio. Come reagiranno stavolta i tifosi del Napoli?

In allegato il video