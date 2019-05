Lo scempio che si è visto al San Paolo per il furto di una dozzina di faretti ai bagni ha fatto scalpore per le centinaia di persone per bene che abitando di solito lo stadio. L'edizione odierna di Repubblica conferma quanto anticipato ieri dall'assessore Ciro Borriello.

Il Napoli provvederà: poche centinaia di euro e i nuovi bagni torneranno a posto. Ma il furto per cui oggi sarà presentata una denuncia in Questura contro ignoti - ha il sapore di un ricatto al club, oltre che di uno sfregio.