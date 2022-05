CorSport - Rinnovo Mertens sarà a breve ufficiale: due indizi fanno una prova

"Napoli-Mertens, il rinnovo sarà presto ufficiale". Lo scrive l'edizione online del Corriere dello Sport che sottolinea come ci siano già due indizi abbastanza chiari sul futuro dell'attaccante belga in maglia azzurra.

"Se due indizi fanno una prova, vuole dire che presto il rinnovo di Mertens sarà ufficiale. Elemento numero uno: dopo la partita con il Sassuolo, De Laurentiis pubblica una foto su Twitter che lo ritrae al fianco di Dries e di suo figlio: “Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo”, la frase abbinata all’immagine. Elemento numero due: “In nove anni non sono mai stato così deluso: ora andiamo in Champions e speriamo di prendere giocatori forti e combattere di nuovo nel prossimo campionato”

E se un giocatore in scadenza il 30 giugno parla così, tra l’altro l’idolo del popolo nonché un uomo molto intelligente, non può significare altro se non che l’accordo con De Laurentiis per rinnovare è praticamente raggiunto. Fatto".