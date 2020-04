Coronavirus, dramma a Pavia: uomo di 51 anni solo in casa senza cibo, madre e fratello morti. Decisivo l'intervento dei Carabinieri

Notizie Coronavirus. Dramma a Pavia. L'emergenza Coronavirus ha colpito in particolare le persone sole. Tante di queste persone, che oggi vivono in grande difficoltà e in solitudine soffronto. Ne è una dura testimonianza quella uscita fuori in queste ore da Pavia, dove a Garlasco un uomo è rimasto costretto a restare da solo dopo la morte di madre e fratello e senza cibo per una settimana.

Coronavirus: uomo senza cibo una settimana e solo, morti madre e fratello

Come rivelato dai giornali locali, un uomo di 51 anni e disoccupato è risultato positivo al coronavirus. L'uomo è dunque rimasto costretto a restare a casa per settimane e anche in piena solitudine. Morta la madre da un mese per cause naturali, mentre il fratello era deceduto circa dieci giorni fa dopo aver contratto il Covid-19. L'uomo è riuscito al momento a differenza del fratello a lottare contro la malattia, ma è rimasto chiuso in casa da solo senza procurarsi cibo per una settimana a causa delle sue condizioni di salute e di indigenza.

Coronavirus Italia, l'uomo salvato dai Carabinieri a Pavia

E' stato decisivo nel tardo pomeriggio di ieri l'intervento dei Carabinieri della stazione locale che hanno scoperto la triste storia dell'uomo di 51 anni. I Carabinieri hanno aiutato l'uomo e gli hanno consegnato diversi generi alimentari cucinati e donati dal titolare di un ristorante.