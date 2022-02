Convocati Spalletti Napoli-Barcellona: di nuovo a disposizione Politano e Insigne. Quattro gli assenti

Notizie calcio Napoli - Sono state rese note le convocazioni di Spalletti per la sfida contro il Barcellona in programma questa sera al Maradona. Sono sostanzialmente tre le buone notizie. La prima è il pieno recupero di di Lorenzo che a Cagliari aveva subito un colpo alla testa. Le altre due sono il ritorno di Matteo Politano e Lorenzo Insigne che erano invece assenti nel match in Sardegna di lunedì scorso. Non figurano nell'elenco: Lozano, Lobotka, Anguissa e Malcuit.

Convocati Spalletti Napoli Barcellona

I convocati azzurri per la sfida contro il Barcellona: