CN24 - Gattuso a pranzo da Cicciotto a Marechiaro, relax a Posillipo per l'allenatore azzurro

Pranzo da Cicciotto a Marechiaro per mister Gennaro Gattuso per festeggiare il 2-1 ai bianconeri. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus l’allenatore del Napoli si concede qualche ora di relax insieme alla squadra.

Oggi infatti niente allenamenti, così come nella giornata di domani. L’allenatore partenopeo oggi ha pranzato nel noto ristorante a strapiombo sul mare nel borgo di Marechiaro in compagnia di una coppia di amici. Non sono mancate videochiamate con i suoi figli che sono a Gallarate, con il mister che ha i suoi affetti lontano da Napoli.