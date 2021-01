Chiariello risponde duramente a Gattuso: "Facesse autocritica, le stronz**e le fa lui in campo!" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, ha commentato Udinese-Napoli nel suo consueto editoriale:

"Ho detto dopo la prestazione con lo Spezia che, se non ci fosse la Supercoppa del 20, ci sarebbe da ragionare su un possibile cambio di allenatore. Ho anche detto che a Udine avremmo vinto, perché il Napoli ondivago ha in trasferta un rendimento migliore, fuori casa può infatti sfruttare meglio in campo a aperto le sue qualità. Ma dopo l'Udinese ribadisco che questa squadra non va. Gattuso ha detto che i giocatori si rispecchiano troppo ed è meglio essere come Calimero. Ma il personaggio di Carosello è negativo e alla fine finisce il lavatrice, che ci finisca anche il tecnico del Napoli. Gattuso a Udine ha esaudito il credito con la fortuna, la vittoria nasconde la tanta polvere che c’è. L’allenatore invece di ammettere i problemi se la prende con la città di Napoli dicendo che si dicono stronzate, ma invece è lui a farle in campo. Possiamo solo dargli l’alibi di essere poco lucido per la sua situazione di salute. I difensori di Gattuso dicono che l’allenatore non ha colpe e che la rosa non è così forte. Ma se Rrahmani il tecnico lo tiene in naftalina e lo butta in campo contro il velocissimo Lasagna, in questo modo lo uccide ed ora recuperarlo è un’impresa titanica. A inizio stagione mettevamo il Napoli tra le prime tre, invece ora per difenderlo dicono che ci eravamo sbagliati. Con il suo linguaggio popolaresco Gattuso deve ricordarsi che ora allena il Napoli e dovrebbe avere un po’ di stile. Piuttosto prendertela con chi ti critica, fai autocritica e cambia qualcosa, perché questa squadra una quadratura ancora non ce l’ha!”