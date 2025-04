Centro sportivo Napoli, Il Mattino annuncia: ecco dove si allenerà la squadra l'anno prossimo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione online de Il Mattino dà un aggiornamento importante per quel che riguarda il nuovo centro sportivo dei partenopei: vicine le firme per Qualiano, che è l'area scelta da De Laurentiis. Ma il quotidiano svela anche qual è l'attuale situazione a Castel Volturno:

"Un incontro nei giorni scorsi tre gli emissari di De Laurentiis e il gruppo Coppola ha scongiurato qualsiasi ipotesi interruzione brusca della presenza del Napoli a Castel Volturno: vero, il contratto termina il 31 dicembre e non ci sono margini - almeno al momento - per prorogare contrattualmente la permanenza della squadra oltre questo termine. Ma ovviamente, questo solo sotto il profilo formale: perché nessuno farà traslocare il Napoli prima che venga trovata da De Laurentiis una nuova casa. Su questo, c’è una specie di patto. Non c’è alcun avviso di sfratto pronto a partire dal centro tecnico di Castel Volturno.

[...] Il ritorno in Europa del Napoli obbliga il club azzurro a comunicare all’Uefa il campo di allenamento e la sede delle conferenze. Che nel corso dell’anno non possono essere modificate. Ovvio, il Napoli indicherà il centro sportivo di Castel Volturno per la stagione 25/26. Perché, anche se si arriverà a scadenza, nessuno della famiglia Coppola pensa di dover mandare via gli azzurri da quella che è stata la casa del Napoli da più di dieci anni. Coppola e De Laurentiis hanno tentato una timida trattativa: per i terreni in località La Piana (ma erano troppo piccoli) e un’altra - clamorosa - per rilevare tutta l’attuale sede del centro tecnico. Immenso albergo complesso. Ma i proprietari hanno alzato un muro, non intendono vendere le strutture anche perché sognano, nel breve, la rinascita del litorale domizio con i lavori del nuovo porto turistico".