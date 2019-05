Cena SSC Napoli terminata, ADL: "Annata bellissima, grazie a tutti. Entusiasta di Ancelotti, vi ha convertito"

Cena SSC Napoli - E' appena terminata e come di consueto la SSC Napoli ha pubblicato sul sito ufficiale la sintesi della serata:

"Nella incantevole location di Villa D'Angelo, con il suggestivo scenario che affaccia sul Golfo, il Napoli si è ritrovato per la cena di fine stagione e per festeggiare la conquista del secondo posto e dall'ingresso in Champions per il quarto anno consecutivo.

Cena SSC Napoli, il discorso a Ancelotti e squadra di De Laurentiis

Poco dopo l’inizio della serata, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha ringraziato Carlo Ancelotti e la squadra, rivolgendo un discorso al gruppo azzurro e a tutti i presenti in sala. “E' stata una annata bellissima grazie al lavoro di tutti voi". "Sono entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo che è stato bravissimo a prendervi per mano e a convertirvi a un altro tipo di gioco".

Subito dopo le parole del Presidente sono partite, su uno maxi schermi allestiti nella sala, le immagini più esaltanti della stagione azzurra, accolte da un grande applauso generale.

Tra una portata e l'altra la serata è stata allietata dalla comicità di alcuni dei protagonisti di Made in Sud, come Ciro Giustiniani ed il duo Peppe e Rosaria.

Particolarmente apprezzata poi, l'esibizione di Antonio Sorgentone e la sua Band vincitori quest'anno di Italian's got talent . La parte musicale come sempre è stata curata da Decibel Bellini con le canzoni live del gruppo Sud 58.

Chiusura come tradizione con il taglio della torta".