Ceccarini: "Manolas è del Napoli, Diawara della Roma, superlavoro di Giuntoli e Petrachi"

Calciomercato Napoli - Su Calcio Napoli 24 le ultime notizie che riguardano Manolas al Napoli dall'As Roma calcio. Accordo raggiunto tra il calcio Napoli e l'As Roma e anche tra Manolas e il Napoli! Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli e in queste ore sta firmando tutti gli ultimi documenti con la Roma per il difensore greco dei giallorssi. Incontro concluso positivamente tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola, agente di Manolas. Diawara andrà alla Roma.

Calciomercato, Manolas al Napoli

"Fumata bianca: Manolas è del Napoli, Diawara della Roma, superlavoro di Giuntoli e Petrachi", è quanto riporta sul proprio profilo Twitter l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini.