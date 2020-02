CdM - Napoli-Barcellona, già iniziato il bagarinaggio online: Curve arrivate a 239€, i Distinti a 477€!

Ultimissime calcio Napoli - Si avvicina la sfida dell'anno per i tifosi azzurri, vale a dire la partita contro il Barcellona e per questo evento è già partito il fenomeno del "secondary ticketing", meglio noto semplicemente come "bagarinaggio". A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Ieri era possibile trovare su alcuni siti di riferimento alcuni tagliandi per i settori più popolari, ma anche per le tribune a prezzi incredibilmente maggiorati. Pochi i biglietti disponibili in internet, circa un centinaio, ma la speculazione è già iniziata, nonostante ci sia la piena disponibilità di tagliandi acquistabili sui circuiti ufficiali di ticketone e secondo quanto disposto dal Napoli sul proprio sito internet con norme molto rigide sull’utilizzazione di biglietti. I prezzi sono destinati a lievitare sulle piattaforme online, man mano che si avvicina l’evento e comunque vengono sottratti alla disponibilità generale".

Questo fenomeno ha portato i prezzi a crescere in maniera esponenziale: le Curve (il cui prezzo ufficiale era pari a 70 €), sono arrivati a 239 euro, i Distinti, fissati a 130 €, erano in vendita a 477 euro, mentre per la Posillipo si è arrivati addirittura a 688 euro.