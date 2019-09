Fernando Llorente si è presentato alla stampa pochi minuti fa in quel di Castel Volturno. Mentre l'attaccante spagnolo rispondeva alle domande dei colleghi, Jose Callejon, ha seguito il tutto 'in incognito' indossando un cappellino e chiedendo di non essere fotografato.

Un ulteriore riprova della figura da leader che il mortileno sta assumendo all'interno dello spogliatotio azzurro presenziando alla presentazione del suo connazionale appena arrivato in azzurro.